Primavera, Zalewski: “La delusione è tanta. Cerchiamo di lasciarci tutto alle spalle”

Zalewski, calciatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine della sconfitta contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“La delusione è tanta, specialmente per come è andata la partita. Siamo andati sotto, poi con tanta forza siamo rientrati e l’abbiamo riagguantata. Abbiamo avuto l’occasione per chiuderla e non lo abbiamo fatto, è andata così. Cortinovis ha fatto il tiro della domenica e gli è andata bene”.

Soliti difetti. La stagione è andata così, siamo stati anche sfortunati per infortuni ed errori arbitrali. Ma se eravamo qui è perché ci abbiamo creduto e abbiamo fatto un ottimo campionato, dovevamo sfruttare le occasioni. Anche sul secondo gol non è uscito nessuno su Cortinovis che ha calciato, è stato un errore tattico. Cerchiamo di lasciarci tutto alle spalle, anche se sarà difficile.

Tanti assenti e la poca esperienza di alcuni giovani hanno pesato…

Stagione sfortunata, i ragazzi più piccoli hanno poca esperienza ma come qualità possono giocare in Primavera, ad esempio lo ha fatto vedere Faticanti, Oliveras e tanti altri. L’esperienza conta molto in questi casi, si è fatto vedere.

Per te stagione unica…

Poteva essere molto più unica, purtroppo è andata così e ora pensiamo al futuro.