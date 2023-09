Piccola mini fuga per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nella quinta giornata di Serie A, vincono anche contro l’Empoli della nuova gestione Andreazzoli per 1-0 grazie ad una rete splendida di Dimarco al volo. Tre punti che portano Lautaro e compagni sempre più in cima alla classifica con il bottino pieno. Nel finale Arnautovic esce dal campo in lacrime per un problema muscolare: possibile un lungo stop per l’austriaco.