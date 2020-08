Buone notizie per quanto riguarda la Roma Primavera. Dopo i due casi di Coronavirus la squadra ha effettuato due cicli di tamponi che sono risultati negativi per tutti i ragazzi. Oggi pomeriggio, quindi, la ripresa degli allemamenti agli ordini di mister Alberto De Rossi. Il resto del settore giovanile, Under 18-17-16-15, sta proseguendo il programma degli allenamenti senza problemi: le sedute non sono mai state interrotte.