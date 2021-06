Primavera super, playoff blindati. Tanti baby sognano la Roma di Mou

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Baciati dal sole. E anche da un pizzico di fortuna. Missione compiuta dai baby della Roma a Trigoria che si sbarazzano del Milan con il punteggio di 2-0 staccando il pass per i playoff e restando attaccati al treno di testa.

Dopo l’ultima giornata di campionato (in programma dopodomani a Bologna), Tripi e compagni se la vedranno con le migliori formazioni del campionato Primavera coinvolte nella corsa al titolo: Inter, Juventus, Sampdoria, Atalanta e una tra Empoli e Spal.

Nonostante le assenze pesantissime dal centrocampo in giù, la banda di De Rossi ha vinto una partita non semplice che si poteva mettere malissimo al minuto 29, quando Ndiaye atterra Brambilla e l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore del Milan. Dal dischetto Capone sbaglia completamente perché il tiro scheggia la traversa prima di perdersi sul fondo.

La Roma, scampato il pericolo, ne approfitta per chiudere la pratica sui titoli di cosa del primo tempo. Gran parte del merito va a Tall che prima guadagna un rigore trasformato da Zalewski e poi segna da bomber vero approfittando del cross basso di Podgoreanu. La prova è piaciuta ad Alberto De Rossi che a Roma tv ha detto: “La squadra ha meritato e ha fatto tutto quello che doveva fare. Stavolta la fortuna non ci ha voltato le spalle“.

Chissà se Mourinho ha visto o vedrà la partita contro il Milan. Fatto sta che c’era tantissimo materiale perché la Primavera della Roma brilla di luce propria a prescindere da chi gioca. Darboe (in nazionale), Providence (infortunato), Zalewski e Ciervo, come è noto, verranno aggregati alla prima squadra per il ritiro della prossima estate. Ieri in vetrina ci sono finiti anche Tall, Tripi, Milanese e Podgoreanu esterno offensivo israeliano, ex Maccabi Haifa, dotato di un gran fisico (è alto 1.93 cm) e di una progressione fuori dal comune.