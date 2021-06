Primavera, Sassuolo-Roma 2-1. Flamingo e Oddei condannano i giallorossi

Pagine Romaniste – La Roma Primavera è chiamata a rispondere al pareggio beffardo contro la Sampdoria arrivato nei minuti conclusivi. I giallorossi hanno perso la possibilità di agganciare in testa la Juventus, scavalcare l’Inter e garantirsi, a tre giornate dalla fine, uno dei due slot per l’accesso diretto alle semifinali. I ragazzi di Alberto De Rossi dovranno vedersela nella 28esima giornata contro il Sassuolo che occupa l’ottava posizione in classifica. Dal 1′ minuto in porta giocherà Mastrantonio. Tridente con Ciervo, Tall e Podgoreanu.

TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Paz, Flamingo, Piccinini (68′ Mercati), Saccani; Aucelli, Marginean (83′ Uni), Artioli; Oddei ( 92′ Ripamonti), Samele (83′ Mattioli), Pinelli.

A disposizione: Lugli, Ranem, Manarelli, Cannavaro, Karamoko, Micheal, Manara, Reda.

Allenatore: Emiliano Bigica.

AS ROMA (4-3-3): Mastrantonio; Tomassini (75′ Ndiaye), Buttaro, Tripi (C), Rocchetti (82′ Bamba); Milanese (75′ Satriano), Bove (62′ Faticanti), Zalewski; Ciervo, Tall (46′ Afena-Gyan), Podgoreanu.

A disposizione :Boer (GK), Evangelisti, Jan Oliveras, Pagano, Tahirović, Volpato, Megyeri (GK).

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu di Cagliari.

Assistenti: Sig. Gianluca D’Elia di Ozieri e Sig. Andrea Niedda di Ozieri.

Marcatori: 28′ Bove (R), 52′ Flamingo (S), 63′ Oddei (S).

Ammoniti: 64′ Podgoreanu (R), 85′ Tripi (R).

Espulsi:

Note: 3′ recupero secondo tempo.