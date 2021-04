Primavera, Roma-Lazio 1-1: a Bove risponde Bertini

Nella 20sima giornata del Campionato Primavera, la Roma di Alberto De Rossi ha affrontato la Lazio. Derby capitolino fondamentale per il proseguo della stagione per entrambe le squadre, con i giallorossi che lottano per la testa della classifica e i biancocelesti che vogliono evitare la retrocessione. Finisce in parità: per i padroni di casa ha segnato Bove, ma pochi minuti dopo sugli sviluppi di calcio d’angolo Bertini trova il pari.

IL TABELLINO

AS ROMA (3-3-1-3): Mastrantonio; Tomassini (72′ Buttaro), Vicario, Morichelli; Ndiaye (72′ Tall), Tripi (C), Bove (61′ Milanese), Darboe, Afena-Gyan, Zalewski (85′ Faticanti), Ciervo (61′ Podgoreanu).

A disp.: Boer (GK), Megyeri (GK), Rocchetti, Tomassini, Vicario, Bove, Faticanti, Tahirović, Bamba, Tall.

All.: De Rossi.

SS LAZIO (4-3-1-2): Peruzzi; Floriani Mussolini (85′ Adeagbo), Armini (C), Franco, Ndrecka; Marino A., Bertini, Czyż, Shehu, Raúl Moro, Castigliani (78′ Nimmermeer).

A disp.: Furlanetto (GK), Zappalà (GK), Adeagbo, Marino T., Novella, Pica, Cesaroni, Ferrante, Nasri, Cerbara, Marinacci, Tare.

All.: Menichini.

Arbitro: Sig. Eduart Pashuku di Albano Laziale.

Assistente 1: Sig. Lorenzo Poma di Trapani.

Assistente 2: Sig. Fabrizio Giorgi di Legnano.

Marcatori: Bove (R), Bertini (L).

Ammoniti: Ndiaye (R), Ndrecka (L), Morichelli (R).

Espulsi: -.