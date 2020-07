Matteo Cardinali è pronto a legare il suo futuro alla Roma. Il portiere della Primavera prolungherà il proprio contratto per i prossimi tre anni e si aggregherà alla prima squadra diventando il terzo portiere ufficiale, probabilmente al posto di Fuzato che potrebbe essere ceduto in prestito. In questa stagione il classe 2001 con la Primavera ha giocato 16 partite, subendo 33 gol. Come riporta MondoPrimavera, è finalmente arrivato il momento del salto tra i grandi.