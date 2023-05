Primavera, pari in casa con il Cagliari. Guidi: “Così non va”

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Luci ma anche zone d’ombra. Sempre le stesse. Due errori da matita rossa – il primo di Silva e il successivo di Del Bello- non permettono alla baby Roma di battere il Cagliari in casa. Finisce 2-2 al Tre Fontane, con il palo colpito da Pagano in pieno recupero.

Lo sfogo di Federico Guidi dice tutto o quasi: «I ragazzi devono cominciare a capire che l’attenzione non la puoi staccare, perché il pericolo è sempre dietro l’angolo e vengano vanificate le cose fatte bene. Arrivati a questo punto della stagione, in tanti devono assumersi le loro responsabilità. E chiaro che ci sono delle situazioni che non mi vanno più bene”.