Primavera, Pagano: “Abbiamo giocato da grande Roma. Da qui in poi tutte finali”

I ragazzi di Guidi battono ancora una volta la Fiorentina. Al termine della gara di oggi pomeriggio vinta per 2-1, Riccardo Pagano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Queste le sue parole:

Partiamo dal gol. Non solo perché è bellissimo, ma anche perché è arrivato in un momento fondamentale della gara. “Sì, è stato un bellissimo gol. Soprattutto perché era un momento molto difficile della partita. Volevamo vincere a tutti costi e siamo stati bravi a riuscirci”.

Contro tantissime difficoltà di squadra, in emergenza e anche personali: ora magari possiamo anche dirlo che hai stretto veramente i denti per esserci oggi. “Sono uscito da un problema all’adduttore. Però ho stretto i denti per aiutare la mia squadra. Oggi c’erano delle assenze, ma abbiamo dimostrato che siamo una rosa forte, fatta di tantissimi giocatori forti, che possono dare una mano sempre, e oggi siamo molto felici di questa vittoria.”

È stata una partita tiratissima. La Fiorentina ormai la conosciamo più o meno a memoria. Siete stati bravi a reagire al gol e poi a ribaltare questo parziale. Insomma, è una vittoria che può darvi tantissima motivazione anche per le fasi finali?

“Si assolutamente, era una partita difficilissima soprattutto perché pochi giorni fa c’era stata la finale e quindi sapevamo come sarebbero venuti a questa partita. Noi siamo stati molto bravi a non disunirci dopo che abbiamo subito il primo gol, siamo stati tranquilli: dentro lo spogliatoio abbiamo parlato. Siamo rientrati nel secondo tempo e abbiamo giocato da grande Roma”.

Adesso c’è un altro scontro diretto a Sassuolo. Classifica che rimane cortissima, però questi possono essere veramente tre punti fondamentali per arrivare alle fasi finali che poi rimangono, Coppa Italia a parte, l’obiettivo di questa squadra.

“Sì, assolutamente. Da qui in poi sappiamo che sono tutte finali, perché la classifica è cortissima. E quindi ora dobbiamo recuperare le energie, andare a Sassuolo e cercare di vincere a tutti costi la partita. E puntare allo Scudetto, perché la Roma c’è”.