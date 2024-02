Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-Genoa

La Primavera di Federico Guidi torna in campionato per affrontare il Genoa nella 23ª giornata alle 10:45. L’Under 19 dovrà ricominciare dalla buona prestazione mess in campo contro la Fiorentina in Coppa Italia, seppur non sia stata abbastanza per accedere alla finale. Le formazioni ufficiali.

ROMA-GENOA

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; Costa, Mlakar, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Golic, Chesti, Misitano, Marazzotti, Alessio, Reale, Ivkovic, Seck, Graziani, Coletta.

All. Federico Guidi

GENOA (-): Calvani, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Parravicini, Omar, Ekhator Osayuki, Arboscello, Sarpa, Pittino, Papadopoulos.

A disp.: Boschi, Consiglio, Scaravilli, Ferroni, Ghirardello, Pinto Goncalinho, Barbini, Bosia, Venturino, Thorsteinsson.

All. Alessandro Agostini

Arbitro: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa

Assistenti: Alessandro Marchese – Pierpaolo Vitale