Primavera, la Roma cade ma resta in vetta

Il Tempo (M. Vitelli) – Dopo il successo contro il Pescara al Tre Fontane, la Roma Primavera cade ad Empoli per 1-0. Il primo posto in classifica non è ancora in discussione, ma il successo della Fiorentina per 4-1 sul campo del Pescara riduce il vantaggio dei giallorossi ad otto punti quando mancano ancora dieci partite di campionato da giocare.

La gara del Castellani inizia con i giallorossi che provano a spingersi in avanti e infatti la prima occasione del match capita a Pagano, che dopo aver intercettato un passaggio sbagliato dell’empolese Kaczmarski conclude col sinistro, ma il tiro è centrale e Biagini blocca. Poco prima della mezz’ora l’Empoli trova la rete che deciderà la sfida. La realizza Lozza, bravo a trovare il pertugio giusto facendo passare la palla tra le gambe di Tripi e spedendola nell’angolo a sinistra di Mastrantonio che non può arrivarci.

Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa alzano il baricentro e prima del riposo sfiorano il raddoppio con Baldanzi. Nell’intervallo Alberto De Rossi toglie Satriano e Pagano, dentro Cherubini e Volpato, il baby-goleador che Mourinho tiene ormai in considerazione per la Prima squadra. La prima scossa romanista è di Rocchetti, che riceve da Voelkerling Persson e calcia, ma il pallone esce. Ora la Roma spinge e prima ancora Rocchetti e poi Volpato vanno vicino al pareggio. Gli ingressi di Olivares e Morichelli danno ossigeno fresco alla compagine capitolina che le prova davvero tutte per rimettere in piedi la partita. E la chance per segnare arriva all’81’, quando Cherubini serve Pisilli in posizione centrale, il giallorosso controlla e poi calcia di destro trovando però il muro della difesa avversaria a respingere.

L’ultimo vero lampo della Roma nasce da una buona idea di Voelkerling Persson, ragazzo di sicuro avvenire e già nell’orbita della Prima squadra (quando ha carenza di attaccantiMourinho lo porta in panchina). È il minuto 81, la punta giallorossa trova Tripi (altro giocatore da tenere d’occhio) al limite dell’area di rigore avversaria, che dopo aver ricevuto il pallone calcia però male e fuori. Nel finale l’Empoli tiene botta e porta a casa tre punti che le permettono di uscire dalla zona retrocessione.

La sconfitta della Roma, la terza della stagione, non farà contento mister Alberto De Rossi, che prima del match aveva comunque pronosticato un pomeriggio difficile a causa del buon stato di forma degli avversari. Ora subito testa al prossimo impegno, che servirà anche e soprattutto per ripartire con convinzione verso il titolo. La Roma tornerà in campo sabato, quando al Tre Fontane ospiterà l’Atalanta che ieri ha battuto di misura il Napoli.