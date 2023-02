Primavera, Guidi sulla sconfitta di Bologna: “Gli episodi ci hanno penalizzato. Oggi meritavamo di più”

L’allenatore della Roma Primavera, Federico Guidi, ai microfoni ufficiali del club ha commentato la sconfitta di Bologna per 3-2. Giallorossi avanti di due reti, ma recuperati dopo l’inferiorità numerica. Le parole di Guidi:

Da dove iniziamo, mister? Alcuni episodi la gara l’hanno stravolta.

“Sono episodi che hanno inciso sul risultato e sulla gara. Episodi opinabili, che abbiamo rivisto e hanno penalizzato i ragazzi. La squadra ha fatto una prestazione eccellente dal punto di vista dell’atteggiamento, prima mezzora fantastica con due gol, un palo, più volte sfiorato il terzo. C’è poco da rimproverare. Gli episodi ci hanno penalizzato oltremodo. Le ammonizioni di Chesti e Faticanti, che poi sono stati espulsi, sono state inventate. È chiaro che i gialli subiti vanno poi gestiti e i ragazzi devono imparare, dovremo farne tesoro per il futuro. E portarci dentro tanta rabbia, uscire sconfitti da questo campo fa male”.

Cosa è successo con Chesti in occasione della prima ammonizione?

“Francesco nel primo intervento su Raimondo aveva subito fallo, è stato ammonito in maniera ingiusta. In quel momento, involontariamente, per un istinto, sentendo dolore alla caviglia, ha preso la palla con le mani. È stata un’ingenuità, che però non doveva costargli l’espulsione. Di questo ci dispiace”.

Nel primo tempo abbiamo visto una delle migliori versioni della Roma in trasferta?

“Sì, una prestazione fantastica contro una squadra di valore. Se nella prima mezzora saremmo stati sul 3-0, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Siamo stati sfortunati anche con un palo e altre occasioni mancate. Soprattutto, non abbiamo concesso nulla. Così come nel secondo tempo in inferiorità numerica, avendo pure l’occasione per fare il 3-1. Questo tipo di prestazioni, di atteggiamenti andrebbero premiati. Se quello che stiamo facendo non basta, lavoreremo di più. Ma oggi posso dire poco ai ragazzi. Oggi meritavamo di più”.