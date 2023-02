Primavera, Guidi: “Bologna squadra propositiva, difficile da affrontare. Abbiamo un calendario molto denso” – VIDEO

Alla vigilia della gara contro il Bologna, l’allenatore della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato ai canali del club:

“Venivamo da una sconfitta tra virgolette ingiusta e contro il Cesena ci siamo rifatti, abbiamo ottenuto un risultato positivo grazie a una prestazione positiva. I ragazzi sono stati bravi a ribaltare il risultato e a gestire la partita. Questa è la strada che dobbiamo percorrere”.

Il Bologna è un avversario difficile:

“Giocano bene, sono propositivi, hanno giocatori di prospettiva. Domani sarà molto difficile. Chi presserà meglio e costruirà meglio, avrà la meglio. Siamo due squadre che vogliono costruire. Il nostro pressing dovrà essere migliore della loro costruzione”.

Dopo il Bologna ci sarà subito la sfida con l’Atalanta:

“È un calendario molto compresso, ma vale per tutti. Dobbiamo pensare alle partite ma pensare anche a recuperare, non è facile per dei ragazzi che ancora devono proiettarsi nel professionismo. Giocare così spesso non è facile, dobbiamo mantenere l’attenzione e la concentrazione alte. Servirà intensità. Questo però fa parte anche della loro maturazione e gli servirà per confrentarsi nel calcio che conta, mi auguro il prima possibile”.