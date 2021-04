Primavera, Genoa-Roma 1-0. I ragazzi di De Rossi cadono in Liguria: decide un gol di Kallon

Pagine Romaniste – La Roma Primavera perde 1-0 contro il Genoa. In Liguria decide un gol nel primo tempo di Kallon, inutile tour de force finale dei giallorossi. I ragazzi di Alberto De Rossi con questa sconfitta interrompono la striscia di risultati utili consecutivi che durava da ben 7 partite. La Roma così rimane a quota 34 punti al primo posto in classifica a più tre punti sulla Sampdoria seconda, che oggi alle 15 gioca in casa della Lazio. Al prossimo turno i baby giallorossi affronteranno al Tre Fontane la Fiorentina.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Agostino; Gjini, Piccardo (C), Serpe; Dellepiane, Cenci (28′ Maglione), Turchet (76′ Eyango), Besaggio, Boci (93′ Dumbravanu); Conti (76′ Sadiku), Kallon.

A disposizione: Tononi, Boli, Marcandalli, Zaccone, Zenelaj, Bamba, Della Pina, Sahli.

Allenatore: Chiappino.

ROMA (3-3-1-3): Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Morichelli (46′ Feratovic); Milanese, Tripi (C), Podgoreanu; Bove (61′ Satriano); Tall, Zalewski (81′ Bamba), Providence (46′ Ciervo).

A disposizione: Boer, Buttaro, Tomassini, Tahirovic, Vetkal, Megyeri.

Allenatore: Alberto De Rossi

Arbitro: Michele Giordano di Novara.

Assistenti: Giuseppe Licari e Luca Dicosta.

Marcatori: 23′ Kallon (Genoa).

Ammoniti: 27′ Besaggio (Genoa), 29′ Morichelli (Roma), 34′ Bove (Roma), 65′ Turchet (Genoa), 71′ Satriano (Roma), 85′ Tripi (Roma).

Espulsi: