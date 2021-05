Primavera, De Rossi: “Sono moderatamente soddisfatto, arriverà il risultato”

Dopo il 2-2 in casa della Juventus, Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni di Roma Tv. Ecco le sue parole:

Grandissima prestazione, manca la vittoria.

Abbiamo fatto una partita combattuta, ne abbiamo fatte di migliori stilisticamente. Mi tengo la sfrontatezza dei ragazzi, che hanno giocato a uomo e accettato l’uno contro uno contro una squadra molto forte. Sono moderatamente soddisfatto. Non arriva ancora il risultato pieno, ma arriverà.

Quanto pesano due sostituzioni di due difensori centrali? La squadra ha pagato anche questo?

Probabilmente. Con queste squadre qui devi giocare alla pari, dopo il 28′ mancava mezza squadra. Si è creata una situazione anche difficile da gestire. I ragazzi sono rimasti in campo, hanno fatto partita diversa, di attenzione e carattere, ma l’attenzione non è stata completa perché abbiamo preso gol negli ultimi 10 secondi. Si sono applicati moltissimi. Per la generosità, non tanto per la qualità del gioco, meritavano la vittoria.

Aveva studiato così la partita?

Affrontiamo un’altra qualità importante nella formazione dei giovani che è la mentalità, non avere la partita e affrontare l’uno contro uno a tutto campo. È bello da vedere, sono molto soddisfatto e i ragazzi non hanno avuto paura. Alla lunga, non potendo fare cambi, qualcosa abbiamo concesso alla Juventus che ha giocato molto bene.