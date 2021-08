Primavera, De Rossi: “Mourinho inserisce i giovani, è uno stimolo”

Nel pre-partita della sfida con il Torino, Alberto De Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportitalia. Queste le parole del tecnico della Roma Primavera.

Sugli obiettivi.

L’obiettivo minimo l’abbiamo centrato, il raggiungimento della posizione playoff è l’obiettivo minimo. Ci è sfuggita la semifinale agli ultimi minuti. Fa parte della storia, stiamo cercando di organizzare un gruppo di lavoro vincente. Non abbiamo inserito nessun ragazzi, stiamo continuando gli inserimenti dello scorso anno. Questo è il nostro primo obiettivo. Mentre stiamo parlando il lavoro continua, inizia tutto dal basso, Bruno Conti e i suoi scout continuano a organizzare gruppi di lavoro per portarli fino alla Primavera. Ci è riuscito spesso di inserire ragazzi in Prima Squadra, l’ultimo anno è stato veramente prolifico. Puntiamo a inserire qualche giocatore in Prima Squadra.

Su Mourinho.

Ci ha salutato la scorsa settimana e ci ha dato la sua disponibilità al confronto, lo faremo più avanti in modo più diretto, ci ha dato la risposta di un allenatore che guarda al futuro e inserisce i giovani, penso sia uno stimolo.

Sulla stagione.

L’obiettivo è portare giocatori in prima squadra, puntiamo a riuscirci ogni anno. Quest’anno ci avvaliamo della collaborazione di Vincenzo Vergine, sono tanti anni che svolge il suo lavoro, lo ha fatto per tanti anni alla Fiorentina, siamo molto contenti di averlo dalla nostra parte.