Primavera, De Rossi: “L’esame Samp sarà difficile”

Corriere dello Sport (F. Schito) – La vittoria arrivata nei minuti finali lunedì scorso contro l’Empoli non basta ad Alberto De Rossi. Il tecnico della Roma capolista prepara il match con la seconda forza del campionato: domane alle 10 sfida di vertice al Comunale R. Garrone contro la Sampdoria, un’occasione preziosa per provare l’allungo in vetta alla classifica del Primavera 1.

“Sarà una partita equilibratissima perché loro non danno punti di riferimento e perché davanti, anche se giocano a due, si muovono molto sugli esterni – le parole del tecnico giallorosso pubblicate sui canali social della società -. Noi dovremo essere bravi a creare situazioni da gol ma prepararci ad affrontare una gara chiusa con spazi ristretti. Per questo motivo sarà importante essere lucidi sottoporta per trasformare il gioco che facciamo“.

De Rossi sprona i suoi ad essere più cinici: “Non ci possiamo aspettare partite come prima del lockdown dove creavamo 20 occasioni da gol. Adesso le squadre sono tutte in ottima forma, sono tutte preparate“. E sull’avversario: “I giocatori li conosciamo tutti quanti, sono giocatori di grande livello e il tecnico ha dato loro questo equilibrio che sta creando i presupposti per essere una squadra di prima fascia“. Intanto Tufano, tecnico blucerchiato, ha espresso parole di apprezzamento per il cammino giallorosso: “Credo che la Roma sia la squadra più completa del campionato, una squadra adulta“.