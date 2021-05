Primavera, De Rossi: “Dobbiamo reagire. Sono preoccupato perché la squadra non raccoglie ciò che produce”

Alla vigilia della sfida con il Cagliari, Alberto De Rossi, tecnico della Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma Tv. Dall’ultima sconfitta con l’Inter ai prossimi incontri, questa l’intervista completa.

L’Inter?

La prestazione c’è stata, ma il risultato non ha premiato il nostro sforzo. Per larghi tratti abbiamo fatto bene, poi i momenti cruciali loro li hanno sfruttati e hanno vinto. Non dimentichiamoci che avevamo davanti una squadra molto forte e se non stai attento vai incontro a quello che è successo. Dobbiamo reagire. Avevamo trovato entusiasmo con la vittoria contro il Torino, non sono preoccupato per la classifica, ma che la squadra non raccoglie quanto produce. La classifica si sta accorciando, ma noi dovremo capovolgere qusta situazionme.

I prossimi match?

Abbiamo due partite difficilissime, con Cagliari ed Empoli, due squadre con giocatori piccoli, tecnici e veloci. Ora però pensiamo al Cagliari, poi all’Empoli ci penseremo.