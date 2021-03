Primavera, De Rossi: “La partita può mettersi male e non lo vogliamo: l’Ascoli viene da tre buone partite”

Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di campionato contro l’Ascoli, in programma domani alle 12.30. Ecco le sue parole:

“La valutazione passa per il primo periodo, dove i ragazzi sembravano imbattibili. Alla ripresa sembravamo una squadra come le altre, in quest’ultimo periodo la squadra se la gioca con tutti e impone il suo gioco. L’approccio non è mai mancato, se non 20 minuti contro il Verona. Sarà una conferma che i ragazzi la devono prendere come devono, gli avversari diventano imbattibili se entriamo sottotono. Basta poco, la partita può mettersi male e non lo vogliamo: l’Ascoli viene da tre buone partite, compresa la sconfitta di Bergamo. Hanno trovato l’equilibrio, sarà un’altra gara in cui mettere sul campo sacrificio, attenzione e sudore, altrimenti andremo incontro a sorprese negative”.