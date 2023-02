Primavera, Bologna-Roma 3-2. Sconfitta amara per i giallorossi recuperati dal doppio vantaggio

Pagine Romaniste- La Roma Primavera torna in campo nel match contro il Bologna. Reduci dalla vittoria contro il Cesena per 2-1, venerdì 10 febbraio, i ragazzi di Guidi sono alla ricerca dei 3 punti per mantenere il primato nella classifica generale. A soli due punti di distanza c’è il Lecce che sfiderà oggi in casa alle ore 18.00 il Frosinone, terzo in classifica a pari punti. Primo tempo controllato dai giallorossi, che vanno in doppio vantaggio. Al 35′ l’espulsione di Chiesti cambia il match. Il Bologna la riapre prima della ripresa, ma nel secondo tempo ribalta e all’ultimo secondo porta a casa i tre punti con Urbanski. Roma in 9 nel finale per l’espulsione di Faticanti.

TABELLINO

BOLOGNA: Franzini, Mercier (60′ Wallius), Pyyhtiä, Anatriello (65′ Ebone), Raimondo, Corazza, Bynoe (60′ Diop), Stivanello, Rosetti (84′ Maltoni), Motolese, Urbański.

A disposizione: Raffaelli, Gasperini, Wallius, Laureana, Maltoni, Baroncioni, Mmaee, Diop, Busato, Ebone. Allenatore: Vigiani.



ROMA: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pagano (74′ Foubert-Jacquemin), Faticanti, Pisilli; Cassano (36′ Pellegrini), Majchrzak (74′ Padula), Cherubini (62′ D’Alessio).

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Misitano, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Graziani, Mannini, Reale. Allenatore: Guidi.

Marcatori: 8′ Falasca (R), 28′ Pagano (R), 38’ Stivanello (B), 78′ Pyyhtia (B), 94′ Urbanski (B)

Ammoniti: 7′ Stivanello (B), 10′ Chesti (R), 30′ Matolese (B), 40′ Mercier (B), 76′ Diop (B)

Espulsi: 35′ Chesti (R), 95′ Faticanti (R)

Arbitro: Scarpa

Assistenti: Trischitta e Raver