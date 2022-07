Prima si gioca, poi squadra blindata e lavori forzati

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Domani la Roma recherà per il Portogallo e si comincerà a fare sul serio. La squadra partirà nel pomeriggio dopo l’allenamento a Trigoria. Mercoledì mattina, alle ore 11, è in programma la prima partita contro il Sunderland. Poi ci sarà riposo nel pomeriggio e giovedì comincerà il lavoro con le doppie sedute.

Il 16, poi, amichevole contro il Portimonense e tre giorni dopo la Roma affronterà lo Sporting Lisbona. La partita conclusiva del ritiro si terrà il 23 contro il Nizza. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da Dazn e da un broadcast locale. Sono previsti solo due allenamenti aperti alla stampa e non è in programma alcuna conferenza di Mourinho.