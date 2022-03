Presidente di Lega, quarta votazione: i club “Usa” ago della bilancia

Corriere della Sera (M. Colombo) – iù che l’elezione del presidente di Lega sembra una partita a scacchi. Al quarto round per nominare il sostituto di Paolo Dal Pino, l’assemblea è divisa in due fazioni. La fazione capeggiata da Lotito e De Laurentiis preme per Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del Ministero della Cultura. La maggioranza dei club, guidati dalle grandi, puntano su Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo, verbalmente a disposizione della Lega ma determinato a presentare la candidatura solo quando non ci saranno concorrenti sul tavolo.

L’ago della bilancia rischiano di essere le americane Roma, Venezia e Spezia, poco convinte di indicare la preferenza per una figura che non si candida ufficialmente. Entrambe le cordate spingeranno il nome di riferimento solo se certe di arrivare alla maggioranza. Altrimenti sarà l’ennesima fumata nera e lo spettro del commissario sarà più vicino.