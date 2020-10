Presentato ricorso contro la squalifica di tre turni per Mancini in Europa League

Vista la positività al Covid-19, Gianluca Mancini salterà con ogni probabilità le gare contro Milan, CSKA Sofia e Fiorentina. La Roma si augura però che il difensore, in base agli esiti dei prossimi tamponi, potrà tornare a disposizione prima della fine del ciclo di gare. La società ha presentato ricorso contro la squalifica di tre turni di Europa League data al centrale ex Atalanta dopo il cartellino rosso ricevuto nella sfida al Siviglia della scorsa estate. La Roma spera di ottenere uno sconto, per provare ad averlo per la gara casalinga contro il Cluj, ma il referto dell’arbitro che lo ha espulso contro gli spagnoli lascia poche speranze di successo. Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo.