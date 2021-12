Pranzo di Natale per la Nazionale: presente anche Spinazzola – FOTO

Nell’hotel di Roma che aveva ospitato la Nazionale in occasione delle “Notti Magiche” di EURO 2020, gli azzurri si sono ritrovati insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina e il c.t. Roberto Mancini. Un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale e salutare l’anno che ha portato alla vittoria dell’Europeo a Wembley. Presente anche Leonardo Spinazzola, mentre altri dei Campioni d’Europa si sono collegati in video.