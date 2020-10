Positivo anche il romanista Diawara

Il Tempo (F. Biafora) – Non si può certo dire che la stagione 2020-2021 sia iniziata col piede giusto. Prima la polemica sollevata per le parole dell’agente che si era lamentato dello scarso minutaggio del suo assistito (con risposta pronta di Fonseca), poi lo 0-3 a tavolino perché non inserito nella lista (non per sua colpa), infine la scoperta della positività al Coronavirus. Lui stesso l’ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!”. La rosa del Guinea è diventata un vero focolaio tanto che è stata annullata l’amichevole in programma oggi contro il Gambia per mancanza di giocatori.