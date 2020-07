Positivo anche Gudelj del Siviglia, ma per ora l’Uefa non cambia le sedi

La Gazzetta dello Sport (S. Cantalupi) – L’allarme Covid-19 torna ad impensierire l’Uefa in vista della fase finale di Champions League ed Europa League. Dopo Mariano Diaz, altra positività ieri in Spagna, questa volta in casa Siviglia, prossimo avversario della Roma per gli ottavi della competizione minore: si tratta di Nemanja Gudelj. Il nazionale serbo ha fatto sapere: “Confermo di essere risultato positivo al Covid-19. Vi informo che non ho alcun sintomo. Spero di poter raggiungere presto i miei compagni e giocare con loro in Europa League“. In mattinata arriveranno gli esiti degli altri test effettuati nel club andaluso. L’aumento generale dei contagi in Spagna però mette a rischio anche Barcellona-Napoli, che teoricamente dovrebbe giocarsi al Camp Nou. Si pensa dunque a sedi alternative, si valutano tre opzioni: Oporto, Guimaraes e Lisbona.