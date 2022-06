Portogallo-Svizzera 4-0, poche preoccupazioni per Rui Patricio in campo per tutta la partita

Dopo la panchina nella prima uscita del Portogallo, oggi c’è stata la titolarità per Rui Patricio nella sfida contro la Svizzera per la seconda giornata di Nations League. Il portiere della Roma si è ripreso il posto ai danni dell’estremo difensore del Porto, Diogo Costa. Tutto facile per i padroni di casa che passano per 4-0 con Ronaldo protagonista di una doppietta (e un gol annullato). Pochi brividi per Rui Patricio che, ad inizio match, è stato salvato dal VAR per un fallo di mano di Seferovic che l’aveva messa dentro.