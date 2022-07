Portimonense, Seck: “Ho imparato tanto alla Roma. Il calcio italiano è molto tattico”

Moustapha Seck, ex giocatore della Roma, è pronto per sfidare il suo passato con il Portimonense. Il terzino sinistro, per l’occasione, è stato intervisto dal quotidiano ojogo.pt. Queste le sue parole:

Sull’esperienza alla Roma

Ho imparato tante cose nell’esperienza alla Roma. È vero che ero abbastanza giovane, ma ho avuto a che fare con grandi giocatori e sono migliorato molto anche sotto l’aspetto mentale. El Shaarawy c’era quando c’ero io ed è ancora nella rosa della Roma.

Sulle difficoltà incontrate in giallorosso

Ho anche giocato in prima squadra, ma poi sono stato ceduto in prestito, perché avevo uno scarso minutaggio. Il calcio italiano è molto tattico, soprattutto per i difensori, richiede un’enorme concentrazione.

Un parere sulla Roma attuale

Ha vinto la Conference League, si è rinforzata bene e credo sia ancora più forte di prima.

Un commento sull’arrivo alla Portimonense

È sempre un sogno giocare nella massima serie. È un’altra cosa, con giocatori forti… Insomma è un desiderio che sto realizzando. La squadra sta rispondendo bene e sta acquisendo ritmo e più intesa. Mancano risultati positivi (finora due sconfitte e un pareggio nelle amichevoli estive, ndr), ma presto arriveranno anche quelli.