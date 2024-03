Nicola Zalewski, calciatore della Roma, è stato convocato dal CT della Polonia Probierz per la gara contro l’Estonia in programma per il 21 marzo. Il giallorosso continua così la propria esperienza in Nazionale e sembra ormai essere diventato a tutti gli effetti uno dei pilastri della Polonia.

🆕 POWOŁANIA! Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 ⤵ pic.twitter.com/zyK9J4YYv5 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 14, 2024