Altra titolarità per Nicola Zalewski. L’esterno della Roma è partito dal primo minuto nella gara contro il Belgio, terminata 0-1. Il talento giallorosso è rimasto in campo per 57′, vestendo la maglia numero 10.

🔴 SKŁAD

Tak zagramy dziś z Belgią w Lidze Narodów!

___________

75 minut do #POLBEL 🇵🇱🇧🇪 #NationsLeague pic.twitter.com/EHWHwMxEHh — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2022