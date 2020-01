Politano-Spinazzola, lo scambio è cosa fatta

Il primo acquisto della Roma nel 2020 è Matteo Politano che raggiungerà la squadra direttamente a Parma. Petrachi è dovuto correre ai ripari dopo l’infortunio di Zaniolo e già da lunedì aveva impostato l’operazione con l’Inter che comprende la partenza di Spinazzola. Si chiuderà con un doppio trasferimento a titolo definitivo per 28 milioni di euro di valutazione per entrambi. Politano guadagnerà circa 2 milioni a stagione compresi bonus. Ora la Roma è chiamata a sostituire il terzino di Foligno che era finito dietro anche a Santon e Florenzi. L’obiettivo numero uno è Barisic dei Rangers, ma gli scozzesi hanno alzatoun muro sulla sua cessione. Di certo in difesa non basta il rientro di Bruno Peres, descritto in grande forma in questi giorni. Il ds non perde di vista il colpo in prospettiva a centrocampo anche se si è complicata la trattativa per Villar: l’Elche chiede 7-8 milioni e il Valencia ha una prelazione per acquistarlo. Punto su Defrel perché il Sassuolo non ha intenzione di cederlo e la Roma aspetta che scatti l’obbligo di riscatto a 9 milioni di euro. Lo scrive Il Tempo.