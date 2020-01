Politano nel 2015: “Tornare alla Roma sarebbe un sogno”. Cinque anni dopo è realtà – VIDEO

Pagine Romaniste – A volte i sogni si realizzano. È quello che è successo a Matteo Politano che in un’intervista in zona mista, dopo una partita contro la Roma (lui giocava al Sassuolo e segnò il suo primo gol in Serie A, 20 settembre 2015), dichiarò: “Tornare alla Roma sarebbe un sogno“. Quasi cinque anni dopo Matteo è tornato a casa, a vestire la maglia che ama sin da bambino, è tornato dai suoi tifosi. Bentornato!