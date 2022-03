Pogba: “Ho sofferto di depressione. I primi episodi con Mourinho al Manchester”

Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, nel corso di un’intervista concessa a Le Figaro ha affrontato vari temi tra cui uno molto attuale e particolarmente diffuso tra i giovani: la depressione. “Ne ho sofferto – confessa il Polpo -. I primi episodi si sono verificati negli anni di Mourinho allenatore. A volte capita di non sapere di essere depresso, vuoi solo isolarti e stare da solo: quelli sono segni inconfondibili. Parlare, essere ascoltato, tirare fuori tutta questa rabbia e questa depressione che ti sta mangiando, per me ora è d’obbligo”.