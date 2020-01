Poco pubblico, scatta l’operazione-Olimpico

La Roma ormai da tempo sta lanciando iniziative per riavvicinare la gente allo stadio. Questa sera contro il Torino ci saranno circa 35mila spettatori, intorno allo standard di questa stagione. Ma già domenica prossima, contro la Juventus, verrà abbattuto il muro dei 50mila. Può essere un’ottima occasione per ripartire. Tra le iniziative promozionali più utilizzate dalla Roma c’è la promozione per gli studenti, che anche a Roma-Torino consentirà di avere accesso a un tagliando di Curva Nord al prezzo di 15 euro, quando il prezzo ordinario sarebbe di 25. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.