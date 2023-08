Lukaku, il suo nome continua a far sperare e sognare alcuni tifosi della Roma. Ormai manca poco alla fine di questo calciomercato e in molti sperano di vedere arrivare un attaccante di livello a disposizione di Mourinho. A chiarire la situazione centroavanti, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Chelsea Pochettino. Queste le sue dichiarazioni:

“La situazione non è cambiata. Tutto può succedere, io ho solo accettato una situazione che già c’era quando sono arrivato e non sono riuscito a cambiare nulla. Se la società troverà una soluzione, me la comunicherà e ne prenderò atto”.