Pizarro su Villar: “Sono un suo tifoso, mi rivedo in lui. Brava la Roma ad aspettarlo”

La Roma vince e convince contro l’Udinese. Un tre a zero netto, che riporta i giallorossi sul podio dopo la caduta contro la Juventus. La continuità di prestazione di Gonzalo Villar ha lasciato nuovamente tutti a bocca aperta e sul centrocampista di Murcia si è espresso anche David Pizarro, ai microfoni di PlayRoma. Le sue parole:

“Sicuramente è più alto di me (ride, ndr). Mi rivedo molto in lui, è una grandissima sorpresa. Sta giocando con continuità ed ha molta personalità, mi ha sorpreso. Sa giocare a calcio e con gli anni diventerà più forte. Sono un suo tifoso, mi piace come gioca e la personalità che esprime nel calcio italiano. La Roma è stata brava ad aspettarlo”.