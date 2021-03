Più tagli, più colpi: Pinto ci prova così

Corriere dello Sport (R.Maida) – La necessità può diventare un’occasione. Nella crisi mondiale la Roma può ricostruire i suoi piani d’investimento senza l’assillo di dover rientrare nei parametri del fair play finanziario Uefa, già poco efficiente prima e ora definitivamente cancellato dalla pandemia.

I Friedkin, quindi, a prescindere dall’eventuale partecipazione alla prossima Champions League, sono pronti a investire per migliorare la squadra. Senza spese folli ma anche senza sacrifici insopportabili. Il primo obiettivo che la nuova proprietà mira a raggiungere è l’equilibrio. Economico, certo. Ma innanzitutto tecnico. In questo senso Tiago Pinto ha sposato l’idea. Non verranno venduti i giocatori più importanti, se ritenuti tali per impatto immediato sulla squadra e prospettiva di crescita futura. Quindi gente come Lorenzo Pellegrini, Zaniolo, Mancini, Ibanez, quasi certamente anche Veretout resteranno alla Roma.

Nel business plan dei Friedkin è previsto un secondo aumento di capitale che servirà a ridurre l’indebitamento e le perdite. Ma anche l’input di ridurre di molto i costi, in attesa di aumentare i ricavi con l’adozione di un nuovo sito per lo stadio di proprietà. Nella strada dell’austerità Tiago Pinto è aiutato da una serie di eventi favorevoli: i contratti in scadenza di Juan Jesus (4 miliardi lordi), Bruno Peres (3) e Mirante (1,5) non saranno rinnovati.

In più Tiago Pinto vuole aggravare i bilancio da Fazio (4 milioni, scadenza 2022), Santon (3 milioni, 2022) e possibilmente Pastore (8 milioni, 2023), senza contare Edin Dzeko che ha un altro anno di contratto a circa 14 milioni lordi: se andrà via la Roma lo sostituirà con un centravanti di alto livello che abbia un ingaggio più ragionevole. Niente bomber del bilancio alla Icardi, che pure era stavo valutato. Possibile invece il francese Lacazette, scadenza 2022 con l’Arsenal. In totale, con la prossima campagna acquisti e rinnovi, Pinto conta di tagliare di circa 20 milioni lordi il monte stipendi.