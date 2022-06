Daniele De Rossi potrebbe cominciare da Pisa la carriera da primo allenatore. L’ex capitano della Roma è tra i canditati per la panchina dei toscani, alla ricerca di un tecnico visto che Luca D’Angelo non rimarrà sotto la Torre. Il proprietario Knutsen è arrivato ieri dagli Stati Uniti per definire i piani futuri. Tra i nomi fatti anche quello di Filippo Inzaghi e di un tecnico della Roma, Aurelio Andreazzoli, che però non convince. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.