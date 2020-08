Pirlo progetta il 3-4-3 e chiama Dzeko. La Juve blocca Milik: il Napoli s’infuria

La Stampa (M. De Santis – G. Oddenino) – In una trattativa a tre, una telefonata può scatenare il caos. Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus che sta disegnando il suo 3-4-3, nelle ultime ore ha contattato tutti e tre i centravanti a cui i bianconeri stanno lavorando per sostituire Higuain: Dzeko, Milik e Suarez. Il Napoli però, nella persona di Aurelio De Laurentiis, non ha preso bene questo contatto e si è infuriato, tanto da minacciare di tenere in tribuna per tutto l’anno Milik, in attesa che scada il suo contratto a giugno 2021. Il numero 99 azzurro ha già un accordo con la Juventus, ma nel giro di punte è destinato alla Roma, per sostituire Edin Dzeko. Il bosniaco intanto ha l’intesa per un biennale con la Vecchia Signora ed è stato tranquillizzato da Pirlo circa il suo impiego nel tridente offensivo. Nel frattempo i capitolini sono al lavoro per corteggiare Milik, che ha capito di non essere il preferito di Andrea Pirlo, e provare ad abbassare le richieste del Napoli: i partenopei vorrebbero 10 milioni di euro, oltre ai cartellini di Under e Riccardi. A breve possibile un nuovo incontro, in cui i campani proveranno ad inserire Veretout nella trattativa, vista la partenza di Allan, che andrà all’Everton.