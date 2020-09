Il Messaggero (A.Mauro) – Senza tradire il minimo imbarazzo Pirlo sottolinea il rimpianto di non avere Dzeko dalla sua parte: “Alvaro non è stata una terza scelta, ma una delle nostre priorità. Dzeko è un pericolo, un grande giocatore che sarebbe potuto essere nostro, ma la trattativa non è andata a buon fine. Rimane un grandissimo giocatore che purtroppo domani (oggi, ndr) sarà un avversario“. L’attaccante avrebbe spostato gli equilibri della partita, ma probabilmente anche del campionato.