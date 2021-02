Pirlo: “Contro la Roma abbiamo scelto di giocare più bassi”

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Napoli, è ritornato sulla gara contro la Roma facendo il punto sull’atteggiamento utilizzato dai bianconeri. Queste le sue parole:

“Non sta cambiando nulla. Abbiamo affrontato queste Inter e Roma in modo diverso ma per scelta nostra, la squadra non ha percepito che tutte le gare vanno giocate così. Sono scelte mie in base all’avversario, ma l’impostazione resta sempre la stessa, comandare il gioco e pressare alto. In certe circostanze non è possibile perché si gioca ogni tre giorni e a volte è meglio abbassarsi e far gestire il pallone agli avversari”