Pioli: “Soddisfatto della vittoria contro la Roma, dobbiamo dimostrare di poter battere chiunque”

Stefano Pioli torna a parlare della vittoria del Milan sulla Roma nella precedente giornata di campionato. Il tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spal, in programma domani, mentre i giallorossi avranno un giorno in più per preparare la sfida contro l’Udinese, che si svolgerà giovedì alle 21.45 allo Stadio Olimpico. Queste le parole dell’allenatore:

“Anche in altri momento abbiamo fatto bene, ma non abbiamo ottenuto risultati. Dobbiamo continuare così, sono soddisfatto della vittoria contro la Roma, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo dimostrare ogni volta di poter battere chiunque“.