Pinto: “Un orgoglio aver preso Shomurodov e Viña, sono profili in linea con il progetto. Hanno ambizione di vincere” – VIDEO

Eldor Shomurodov e Matías Viña sono stati presentati in conferenza stampa affiancati da Tiago Pinto. Il gm è intervenuto per presentare i nuovi acquisti. Queste le sue parole:

“Fare la conferenza stampa dopo due-tre settimana dal loro arrivo è meglio, perchè li conoscete già. Per me è un orgoglio averli presi alla Roma, sono due profili in linea con il progetto. Sono giovani e con prospettive future e ambizioni di vincere. Vina lo conosco da molto tempo, a 23 anni ha già vinto 5 titoli e viene da una stagione importante. In futuro può giocare anche insieme a Spinazzola, non è giusto dire che è solo il sostituto. Lo abbiamo preso con l’idea che possano giocare insieme. Eldo invece ha fatto una bella stagione in Italia, le sua caratteristiche possono essere importanti per il gioco che vuole il mister. C’è stato un grande lavoro tra tutto lo staff per portarli a Roma, è importante scegliere i calciatori tutti insieme.”