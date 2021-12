Pinto stringe per Grillitsch, no alla Juve per Arthur

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – È sempre più Florian Grillitsch il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo. Potrebbe già esserci stato un contatto tra il nazionale austriaco e Mourinho. Grillitsch, ventisei anni, in scadenza di contratto con l’Hoffenheim, può arrivare per una cifra tra i 5 e i 6 milioni.

Tiago Pinto negli ultimi giorni ha fatto passi avanti nella trattativa per poter portare il centrocampista a Roma subito dopo Capodanno. Perde quota Marc Roca del Bayern Monaco.

Offerto anche Arthur della Juventus in prestito, giocatore che per caratteristiche e costi non interessa. Intanto sul fronte dei rinnovi, è praticamente fatto quello di Gianluca Mancini. L’accordo deve solo essere annunciato.