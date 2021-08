Pinto punta al prestito di Icardi se Dzeko andrà via

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Adesso, ovviamente, il mercato della Roma ruota tutto intorno all’eventuale partenza di Dzeko o meno. Insomma, se Edin dovesse davvero accettare la corte dell’Inter, il g.m. giallorosso Tiago Pinto si troverebbe nella condizione di dover andare a caccia di due titolari e non più di uno solo: oltre al regista che Mourinho ha chiesto ad inizio mercato (doveva essere Xhaka, sfumato strada facendo), mancherebbe infatti anche il centravanti titolare. E non è un caso che ieri Mourinho e Pinto abbiano parlato a lungo, per quasi mezz’ora, prima della partita di Siviglia. L’allenatore vuole capire, il dirigente ha provato a rassicurarlo. Sta di fatto che, a undici giorni dal via della stagione, perdere il proprio riferimento offensivo non sarebbe facile da digerire per la dirigenza giallorossa, ma anche per l’allenatore portoghese. Le alternative? La suggestione che scalda di più i cuori dei tifosi è l’eventuale prestito di Mauro Icardi, anche perché i suoi rapporti con Leo Messi sono pessimi e se davvero la Pulce dovesse sbarcare al Psg, per Icardi ci sarebbe solo una soluzione: fare i bagagli e cercare fortuna altrove. Un’altra idea potrebbe essere quella di riportare a casa Scamacca, cresciuto proprio a Trigoria.