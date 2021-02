Pinto: “Per noi ogni partita è una finale”

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Il sospiro di sollievo per aver evitato le inglesi e l’Ajax non distrae la Roma. Lo Shakhtar Donetsk è una squadra vera, abituata alla Champions e con individualità in grado di annichilire per due volte in Real Madrid nella fase a gironi della competizione più ambita. “E’ una squadra molto esperta -il commento del gm Tiago Pinto– le due vittorie contro il Real hanno dimostrato quanto sia in forma. Hanno un ottimo allenatore e un’ottima squadra“.

Dai Friedkin è arrivata l’indicazione chiara di giocarsi fino alla fine le proprie chance nel torneo. “Giochiamo per ottenere i migliori risultati possibili, contro il Braga abbiamo dimostrato il nostro livello e dunque l’obiettivo è raggiungere le fasi successive. Finale di Danzica? Le prime due finali sono contro lo Shakhtar, questa è la mentalità” ha commentato il direttore generale Pinto.