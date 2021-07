Pinto ok per Vina e promette Xhaka

Il Tempo (E.Zotti) – Dopo settimane di silenzio in cui ha innalzato un muro invisibile con i giornalisti, Tiago Pinto ha parlato apertamente con i tifosi della Roma. A convincerlo c’era un gruppo di loro al di fuori di Trigoria. Il portoghese è stato travolto dall’entusiasmo e si è fermato a scattare qualche selfie. Un’occasione irripetibile per quei tifosi che ne hanno approfittato per fare qualche domanda. Il gm ha risposto: “Va tutto bene, arriva Vina“, confermando la trattativa in chiusura col Palmeiras. Tra le parti filtra grande fiducia e si stanno limando alcuni dettagli.

Il giorno del suo arrivo a Roma non è stato ancora fissato. I tifosi hanno incalzato Pinto su Xhaka: “Vediamo” è stata la sua risposta. Ha risposto con un sorriso a chi gli ha chiesto di Icardi. Sono giorni cruciali per portare il centrocampista alla corte di Mourinho. La Roma è pronta a ritoccare l’offerta di un paio di milioni rispetto ai 15 già presentati. Difficile, invece, immaginare l’acquisto di Icardi, almeno finchè Dzeko rimarrà un giocatore della Roma. L’ingaggio del bosniaco rende difficile trovargli una sistemazione e per ora il suo agente non ha ricevuto offerte.