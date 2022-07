Pinto: “Felice di aver portato Svilar. Il mercato è iniziato ieri, ma magari mi sbaglio. Ne parlerò alla fine”

Prima dell’inizio della conferenza stampa di Mile Svilar, è intervenuto Tiago Pinto. Il general manager, di rientro da Rimini, sede del calciomercato, ha parlato proprio dei movimenti giallorossi oltre ovviamente ad essersi soffermato sul portiere serbo, secondo acquisto sin qui. Di seguito le parole del dirigente romanista.

“Penso che il mercato sia iniziato ieri, ma magari sbaglio. Parlerò come sempre dopo il mercato. Su Mile, dico sono di essere molto contento di averlo portato a Roma. Stiamo parlando di un simbolo di questo progetto, guardiamo al presente ma anche al futuro. Ha un percorso diverso dagli altri ma è stato in club importanti come Anderlecht e Benfica, ha guadagnato tanta esperienza, tutti gli specialisti riconoscono la sua tecnica. Sono felice di averlo portato a Roma, è arrivato al Benfica al mio primo anno lì e ora siamo di nuovo insieme”.