Pinto e l’irlandese: così è nata la svolta

Corriere dello Sport (R.Maida) – La svolta Mourinho è maturata nel weekend, nella più totale discrezione. Pinto si confrontava nella lingua madre con due portoghesi: Fonseca per studiare l’avversario, e Mourinho per il futuro. La pista Sarri era molto concreta, ma è stata abbandonata all’improvviso quando si è creata l’opportunità di riportate in Italia lo Special One. C’è anche il contributo dei Friedkin, non solo economincamente ma anche relazionale. Il figlio Ryan ha un amico importante a Londra che si chiama Matthew O’Donohoe, ad qualche anno inseparabile punto di riferimento per Mourinho.

Pare sia stato lui a facilitare i contatti con la Roma. O’Donohoe è il presidente di una società londinese che si chiama Caa Sports e ha conquistato la fiducia dell’allenatore nel corso degli anni. Del suo pacchetto fanno parte anche Ronaldo, Ancelotti, Lampard, Kane per restare al calcio e piloti com Verstappen, Rosberg e Ricciardo. L’ultima parola è stata di papà Dan che preferiva un profilo internazionale