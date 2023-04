Pinto: “Decisione di restituire i punti alla Juve? Rido per non piangere. Il meccanismo è sbagliato”

Tiago Pinto ha parlato prima di Roma–Feyenoord. Di seguito le parole del general manager della Roma.

PINTO A DAZN

Su Dybala in panchina.

Non è condizionato dalla paura di farsi male. Credo che dal punto di vista della disponibilità sia una delle migliori stagioni degli ultimi anni. Non dobbiamo dimenticare che ha giocato il Mondiale e non si è riposato. Oggi è comunque qui e può essere utile.

Sulla Juve terza.

Non so se voi se in Italia usate questa espressione, ma devo ridere per non piangere. Come uomo di sport, se abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde alla verità è perché il meccanismo è sbagliato.